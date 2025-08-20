Практика судов
Илон Маск отложил планы создания собственной политической партии — WSJ

11:29, 20 августа 2025
По данным WSJ, Маск стремится сохранить связи с Джей Ди Венсом, которого называют возможным наследником политического движения Дональда Трампа MAGA.
Илон Маск отложил планы создания собственной политической партии — WSJ
Источник фото: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Миллиардер Илон Маск временно приостановил свои планы по созданию новой политической силы в США. Об этом сообщили источники, осведомленные о его намерениях, пишет The Wall Street Journal.

СМИ отмечают, что Маск стремится сохранить связи с Джей Ди Венсом, которого называют возможным наследником политического движения Дональда Трампа MAGA. В то же время бизнесмен решил сосредоточиться на развитии своих компаний, чтобы не оттягивать часть электората от Республиканской партии.

Кроме того, некоторые источники утверждают, что Маск также рассматривает возможность финансово поддержать Венса, если тот будет баллотироваться в президенты в 2028 году.

Напомним, что ранее американский миллиардер Илон Маск заявлял, что думает о создании новой политической силы в США.

«Народ высказался. Америке нужна новая политическая партия, которая будет представлять те 80% средних слоев населения! И именно 80% людей с этим согласны», — написал Маск.

До этого он запустил опрос в соцсети, спросив пользователей, настало ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения.

За предложение проголосовали 80,4%, против — 19,6%.

После этого Маск перепубликовал пост и написал «The America Party» («Партия Америки») намекая на название новой политической силы.

Перед этим между Дональдом Трампом и Илоном Маском возникла публичная ссора. Глава Белого дома заявил, что «разочаровался» в Маске и что он «съехал с катушек», а Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу.

Также Маск считает, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах.

