Міністерка закордонних справ Австрії прибула до Одеси

Це вже третій візит Майнль-Райзінгер в Україну.

Фото: Х / Andrii Sybiha

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Одеси. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі Х.

Сибіга опублікував кілька світлин із зустрічі, зазначивши, що це вже третій візит австрійської міністерки до України з моменту її призначення у березні 2025 року. «Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми спираємося на результати візиту президента Зеленського до Відня в середині червня», – підкреслив він.

За словами міністра, зустріч розпочалася з ушанування пам’яті українських захисників, які загинули у війні. Візит має на меті подальше зміцнення двосторонньої співпраці між Україною та Австрією.

