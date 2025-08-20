Министр иностранных дел Австрии прибыла в Одессу

Это уже третий визит Майньль-Райзингер в Украину.

Фото: Х / Andrii Sybiha

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Одессу. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем посте в соцсети Х.

Сибига опубликовал несколько фотографий со встречи, отметив, что это уже третий визит австрийского министра в Украину с момента ее назначения в марте 2025 года. «Я высоко ценю личную преданность Беате, которая дополняет интенсивную динамику украинско-австрийских отношений. Мы опираемся на результаты визита президента Зеленского в Вену в середине июня», – подчеркнул он.

По словам министра, встреча началась с чествования памяти украинских защитников, погибших в войне. Визит имеет целью дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества между Украиной и Австрией.

