Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Суддю Рівненського адмінсуду Дмитра Махаринця відсторонили від здійснення правосуддя

13:05, 20 серпня 2025
Рішення ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, яка також застосувала стягнення у вигляді подання про його звільнення з посади.
Суддю Рівненського адмінсуду Дмитра Махаринця відсторонили від здійснення правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддю Рівненського окружного адміністративного суду Дмитра Махаринця тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя. Таке рішення ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 20 серпня.

Палата притягнула суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувала стягнення у вигляді подання про його звільнення з посади.

Відповідно до закону, у випадках ухвалення рішення про подання щодо звільнення судді він автоматично відсторонюється від здійснення правосуддя до остаточного рішення ВРП.

Строк дії відсторонення триватиме до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення або скасування рішення дисциплінарної палати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До КПК внесуть зміни щодо правил заявлення відводу суддям

Буде передбачена заборона відводу іншому судді суду, який розглядає заяву про відвід слідчому судді чи судді, який здійснює провадження одноособово.

До законопроекту про податкові пільги для Defence City заклали «міну» щодо державного регулювання цін на протези – Третьякова

Законопроект про пільги для обраних підприємств Defence City повертає практику регулювання цін державою на протезно-ортопедичні засоби – Галина Третьякова.

Українці за кордоном для нотаріальних дій тепер можуть подати документи через «е-Консул» в усіх українських дипустановах – Андрій Сибіга

Автоматизований нотаріат підключений в усіх без винятку посольствах і консульствах України за кордоном.

Міжнародні спостерігачі фіксують порушення права на захист під час розгляду справи Всеволода Князєва у ВАКС

Експерти Моніторингової місії IAC ISHR за результатами моніторингу судових засідань ВАКС у справі за обвинуваченням екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва висловили застереження щодо порушення прав обвинуваченого і його захисників.

Публічний доступ до інформації з реєстрів стосовно підприємств Defence City та їх майна буде обмежено

Верховна Рада ухвалить закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва