Суддю Рівненського адмінсуду Дмитра Махаринця відсторонили від здійснення правосуддя

Рішення ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, яка також застосувала стягнення у вигляді подання про його звільнення з посади.

Суддю Рівненського окружного адміністративного суду Дмитра Махаринця тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя. Таке рішення ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 20 серпня.

Палата притягнула суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувала стягнення у вигляді подання про його звільнення з посади.

Відповідно до закону, у випадках ухвалення рішення про подання щодо звільнення судді він автоматично відсторонюється від здійснення правосуддя до остаточного рішення ВРП.

Строк дії відсторонення триватиме до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення або скасування рішення дисциплінарної палати.

