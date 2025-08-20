Судью Ровенского админсуда Дмитрия Махаринца отстранили от осуществления правосудия

Решение приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия, которая также применила взыскание в виде представления о его увольнении с должности.

Судью Ровенского окружного административного суда Дмитрия Махаринца временно отстранили от осуществления правосудия. Такое решение приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 20 августа.

Палата привлекла судью к дисциплинарной ответственности и применила взыскание в виде представления об его увольнении с должности.

Согласно закону, в случаях принятия решения о представлении относительно увольнения судьи он автоматически отстраняется от осуществления правосудия до окончательного решения ВСП.

Срок действия отстранения будет продолжаться до принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении или отмены решения дисциплинарной палаты.

