Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Судью Ровенского админсуда Дмитрия Махаринца отстранили от осуществления правосудия

13:05, 20 августа 2025
Решение приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия, которая также применила взыскание в виде представления о его увольнении с должности.
Судью Ровенского админсуда Дмитрия Махаринца отстранили от осуществления правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судью Ровенского окружного административного суда Дмитрия Махаринца временно отстранили от осуществления правосудия. Такое решение приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 20 августа.

Палата привлекла судью к дисциплинарной ответственности и применила взыскание в виде представления об его увольнении с должности.

Согласно закону, в случаях принятия решения о представлении относительно увольнения судьи он автоматически отстраняется от осуществления правосудия до окончательного решения ВСП.

Срок действия отстранения будет продолжаться до принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении или отмены решения дисциплинарной палаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В УПК внесут изменения относительно правил заявления отвода судьям

Будет предусмотрен запрет на отвод другому судье суда, который рассматривает заявление об отводе следственному судье или судье, осуществляющему производство единолично.

В законопроект о налоговых льготах для Defence City заложили «мину» относительно государственного регулирования цен на протезы – Третьякова

Законопроект о льготах для избранных предприятий Defence City возвращает практику регулирования цен государством на протезно-ортопедические средства – Галина Третьякова.

Украинцы за рубежом теперь могут подавать документы для нотариальных действий через систему «е-Консул» во всех украинских диппредставительствах — Андрей Сибига

Автоматизированный нотариат подключен без исключения во всех посольствах и консульствах Украины за рубежом.

Международные наблюдатели фиксируют нарушения права на защиту во время рассмотрения дела Всеволода Князева в ВАКС

Эксперты Мониторинговой миссии IAC ISHR по результатам мониторинга судебных заседаний ВАКС по делу по обвинению экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева выразили предостережение относительно нарушения прав обвиняемого и его защитников.

Публичный доступ к информации из реестров относительно предприятий Defence City и их имущества будет ограничен

Верховная Рада примет закон, ограничивающий доступ к данным в публичных реестрах в отношении предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва