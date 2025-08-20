Герман Сметанін знову очолив Укроборонпром

Наглядова рада Укроборонпрому призначила Германа Сметаніна новим генеральним директором.

Наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (Укроборонпром) за підсумками конкурсу призначила Германа Сметаніна генеральним директором компанії. Раніше він уже обіймав цю посаду, повідомили в Укроборонпромі.

Відбір кандидатів проводила міжнародна рекрутингова компанія Odgers Berndtson, яка спеціалізується на підборі топ-менеджерів і має успішний досвід співпраці з провідними українськими та міжнародними компаніями. Із 14 претендентів було сформовано шорт-лист, а остаточне рішення про призначення Сметаніна ухвалили після фінальних співбесід.

Голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія підкреслив, що Сметанін має унікальний досвід і глибоке розуміння як внутрішніх процесів підприємств, так і роботи оборонно-промислового комплексу на державному рівні. «Герман Сметанін здобув унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні. Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі. Новий Генеральний директор АТ «УОП» здатен вирішувати найамбітніші завдання задля зміцнення обороноздатності України та побудувати сучасну зброярську компанію», – зазначив Ломджарія.

