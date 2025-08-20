Практика судів
Герман Сметанін знову очолив Укроборонпром

11:35, 20 серпня 2025
Наглядова рада Укроборонпрому призначила Германа Сметаніна новим генеральним директором.
Герман Сметанін знову очолив Укроборонпром
Фото: Укроборонпром
Наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (Укроборонпром) за підсумками конкурсу призначила Германа Сметаніна генеральним директором компанії. Раніше він уже обіймав цю посаду, повідомили в Укроборонпромі.

Відбір кандидатів проводила міжнародна рекрутингова компанія Odgers Berndtson, яка спеціалізується на підборі топ-менеджерів і має успішний досвід співпраці з провідними українськими та міжнародними компаніями. Із 14 претендентів було сформовано шорт-лист, а остаточне рішення про призначення Сметаніна ухвалили після фінальних співбесід.

Голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія підкреслив, що Сметанін має унікальний досвід і глибоке розуміння як внутрішніх процесів підприємств, так і роботи оборонно-промислового комплексу на державному рівні. «Герман Сметанін здобув унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні. Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі. Новий Генеральний директор АТ «УОП» здатен вирішувати найамбітніші завдання задля зміцнення обороноздатності України та побудувати сучасну зброярську компанію», – зазначив Ломджарія.

