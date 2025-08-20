Практика судов
Герман Сметанин вновь возглавил Укроборонпром

11:35, 20 августа 2025
Наблюдательный совет Укроборонпрома назначил Германа Сметанина новым генеральным директором.
Фото: Укроборонпром
Наблюдательный совет Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» (Укроборонпром) по итогам конкурса назначил Германа Сметанина генеральным директором компании. Ранее он уже занимал эту должность, сообщили в Укроборонпроме.

Отбор кандидатов проводила международная рекрутинговая компания Odgers Berndtson, которая специализируется на подборе топ-менеджеров и имеет успешный опыт сотрудничества с ведущими украинскими и международными компаниями. Из 14 претендентов был сформирован шорт-лист, а окончательное решение о назначении Сметанина приняли после финальных собеседований.

Председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария подчеркнул, что Сметанин имеет уникальный опыт и глубокое понимание как внутренних процессов предприятий, так и работы оборонно-промышленного комплекса на государственном уровне. «Герман Сметанин приобрел уникальный опыт работы и хорошо разбирается как во внутренних процессах предприятий, так и в организации работы ОПК на правительственном уровне. Этот комплекс знаний и навыков позволяет эффективно организовать текущую работу Укроборонпрома, а также иметь стратегическое видение дальнейшего развития отрасли. Новый генеральный директор АО «УОП» способен решать самые амбициозные задачи по укреплению обороноспособности Украины и построить современную оружейную компанию», — отметил Ломджария.

