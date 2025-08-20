Герман Сметанин вновь возглавил Укроборонпром

Наблюдательный совет Укроборонпрома назначил Германа Сметанина новым генеральным директором.

Наблюдательный совет Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» (Укроборонпром) по итогам конкурса назначил Германа Сметанина генеральным директором компании. Ранее он уже занимал эту должность, сообщили в Укроборонпроме.

Отбор кандидатов проводила международная рекрутинговая компания Odgers Berndtson, которая специализируется на подборе топ-менеджеров и имеет успешный опыт сотрудничества с ведущими украинскими и международными компаниями. Из 14 претендентов был сформирован шорт-лист, а окончательное решение о назначении Сметанина приняли после финальных собеседований.

Председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария подчеркнул, что Сметанин имеет уникальный опыт и глубокое понимание как внутренних процессов предприятий, так и работы оборонно-промышленного комплекса на государственном уровне. «Герман Сметанин приобрел уникальный опыт работы и хорошо разбирается как во внутренних процессах предприятий, так и в организации работы ОПК на правительственном уровне. Этот комплекс знаний и навыков позволяет эффективно организовать текущую работу Укроборонпрома, а также иметь стратегическое видение дальнейшего развития отрасли. Новый генеральный директор АО «УОП» способен решать самые амбициозные задачи по укреплению обороноспособности Украины и построить современную оружейную компанию», — отметил Ломджария.

