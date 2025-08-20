Зеленський готовий до можливих контактів із Путіним лише в межах чинного указу – Денис Маслов

За словами Маслова, Зеленський діятиме в інтересах України, навіть у складному діалозі з Путіним.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський готовий до можливих контактів із Путіним виключно в рамках чинного президентського указу, який обмежує перемовини з російським режимом. Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що президент діятиме в інтересах України, попри особисту складність таких контактів. За словами депутата, чинне законодавство, зокрема президентський указ, забезпечує необхідну правову основу для таких дій, і додаткових документів наразі не потрібно.

«Президент готовий, законодавча база готова. Це указ президента. Він є представником української держави, українського народу, згідно з Конституцією України. Він виконує цей дуже тяжкий обов’язок. Думаю, йому буде не дуже приємно це робити (зустрічатись із Путіним – ред.), але він це робитиме заради нашого майбутнього, наших дітей», – наголосив Маслов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.