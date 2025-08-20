Практика судов
Зеленский готов к возможным контактам с Путиным только в рамках действующего указа – Денис Маслов

11:53, 20 августа 2025
По словам Маслова, Зеленский будет действовать в интересах Украины, даже в сложном диалоге с Путиным.
Зеленский готов к возможным контактам с Путиным только в рамках действующего указа – Денис Маслов
Президент Украины Владимир Зеленский готов к возможным контактам с Путиным исключительно в рамках действующего президентского указа, который ограничивает переговоры с российским режимом. Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что президент будет действовать в интересах Украины, несмотря на личную сложность таких контактов. По словам депутата, действующее законодательство, в частности президентский указ, обеспечивает необходимую правовую основу для таких действий, и дополнительных документов пока не требуется.

«Президент готов, законодательная база готова. Это указ президента. Он является представителем украинского государства, украинского народа, согласно Конституции Украины. Он выполняет эту очень тяжелую обязанность. Думаю, ему будет не очень приятно это делать (встречаться с Путиным – ред.), но он будет это делать ради нашего будущего, наших детей», – подчеркнул Маслов.

