Підручники шрифтом Брайля, які планували закупити, досі не надійшли до шкіл – Бабак

На цей рік було передбачено кошти з державного бюджету на друк 30 тисяч підручників шрифтом Брайля.

На забезпечення дітей з особливими потребами підручниками шрифтом Брайля у 2025 році виділили кошти з держбюджету, проте книжки досі не надійшли до шкіл.

За словами голови парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, було заплановано надрукувати 30 тисяч примірників, проте укладено лише 6 договорів на друк 6 549 книжок. Наразі жодного підручника до закладів освіти не доставлено.

«Для дітей із порушеннями зору підручники шрифтом Брайля — єдиний можливий інструмент навчання. Відсутність цих книжок означає, що учні з особливими освітніми потребами фактично можуть бути позбавлені доступу до освіти на рівних умовах, що суперечить Конституції та міжнародним конвенціям, які ми ратифікували», — наголосив Бабак.

