Учебники шрифтом Брайля, которые планировали закупить, до сих пор не поступили в школы – Бабак

В этом году были предусмотрены средства из государственного бюджета на печать 30 тысяч учебников шрифтом Брайля.

На обеспечение детей с особыми потребностями учебниками шрифтом Брайля в 2025 году были выделены средства из госбюджета, однако книги до сих пор не поступили в школы.

По словам главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, было запланировано напечатать 30 тысяч экземпляров, однако заключено лишь 6 договоров на печать 6 549 книг. На данный момент ни одного учебника в учебные заведения не доставлено.

«Для детей с нарушениями зрения учебники шрифтом Брайля — единственный возможный инструмент обучения. Отсутствие этих книг означает, что ученики с особыми образовательными потребностями фактически могут быть лишены доступа к образованию на равных условиях, что противоречит Конституции и международным конвенциям, которые мы ратифицировали», — подчеркнул Бабак.

