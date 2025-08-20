Практика судів
Білий дім запустив офіційний акаунт у TikTok

11:11, 20 серпня 2025
Адміністрація відкрила акаунт Білого дому на платформі TikTok на тлі переговорів про продаж платформи.
Білий дім створив офіційний акаунт у соціальній мережі TikTok, попри зусилля президента США Дональда Трампа щодо продажу американських активів платформи. Про це повідомляє Bloomberg.

Перше відео, опубліковане на акаунті @WhiteHouse, містить монтаж із кадрами президента Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса та міністра оборони Піта Гегсета, із закликом до підписників приєднатися до сторінки. «Адміністрація Трампа прагне донести історичні успіхи, яких досяг президент Трамп, до американського народу, з якомога більшою аудиторією та платформами», – зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Трамп змінив своє ставлення до TikTok після успішної президентської кампанії 2024 року, визнавши, що платформа допомогла йому завоювати підтримку молодих виборців. Це контрастує з його першим президентським терміном, коли він намагався заборонити TikTok у США через побоювання щодо безпеки даних, підписавши відповідний виконавчий указ. Тоді ByteDance, китайська материнська компанія TikTok, мала продати американські активи, але указ було заблоковано судом.

У 2024 році Конгрес США ухвалив закон, який зобов’язує ByteDance продати TikTok або прибрати його з американського ринку. Проте Трамп кілька разів відкладав виконання цього закону, намагаючись домовитися про угоду. У червні він заявив на Fox News, що вже знайшов групу заможних інвесторів для купівлі платформи, але угода може залежати від схвалення Пекіна та президента Китаю Сі Цзіньпіна.

