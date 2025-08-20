Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok

Администрация открыла аккаунт Белого дома на платформе TikTok на фоне переговоров о продаже платформы.

Белый дом создал официальный аккаунт в социальной сети TikTok, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа по продаже американских активов платформы. Об этом сообщает Bloomberg.

Первое видео, опубликованное на аккаунте @WhiteHouse, содержит монтаж с кадрами президента Трампа, вице-президента Джей Ди Венса и министра обороны Пита Хэгсета, с призывом к подписчикам присоединиться к странице. «Администрация Трампа стремится донести исторические успехи, достигнутые президентом Трампом, до американского народа, с как можно большей аудиторией и платформами», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп изменил свое отношение к TikTok после успешной президентской кампании 2024 года, признав, что платформа помогла ему завоевать поддержку молодых избирателей. Это контрастирует с его первым президентским сроком, когда он пытался запретить TikTok в США из-за опасений по поводу безопасности данных, подписав соответствующий исполнительный указ. Тогда ByteDance, китайская материнская компания TikTok, должна была продать американские активы, но указ был заблокирован судом.

В 2024 году Конгресс США принял закон, обязывающий ByteDance продать TikTok или убрать его с американского рынка. Однако Трамп несколько раз откладывал выполнение этого закона, пытаясь договориться о сделке. В июне он заявил на Fox News, что уже нашел группу состоятельных инвесторов для покупки платформы, но сделка может зависеть от одобрения Пекина и президента Китая Си Цзиньпина.

