На Одещині викрили правоохоронців, які відкрили «сімейний бізнес» на ухилянтах

Батько та син пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку.

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Правоохоронці викрили злочинну групу з-поміж правоохоронців та посадовця територіального центру комплектування Одеської області, які за гроші допомагали ухилятися від військової служби. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

«Батько та син – працівники одного з правоохоронних органів Ізмаїлу – пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку. Ціна послуги становила 7 тис. доларів США», - заявили в ДБР.

Після отримання коштів ділки передавали особисті дані та фотокартки чоловіків співучаснику з ТЦК. Той вносив недостовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановленої непридатності до служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Фігурантів затримано 3 липня під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

Усім трьом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави від 1,5 до 2 млн грн

Слідчі встановлюють інших осіб, яких незаконно зняли з військового обліку.

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