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3756 уголовных производств в отношении бизнеса уже закрыты – Генпрокурор Руслан Кравченко

17:32, 8 июля 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что из 20 тысяч по итогам качественного аудита уже закрыто 3756 уголовных производств в отношении бизнеса.
3756 уголовных производств в отношении бизнеса уже закрыты – Генпрокурор Руслан Кравченко
Фото: Американская торговая палата в Украине
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Появились первые результаты качественного аудита уголовных производств против бизнеса. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«От количества к качеству. На прошлой неделе я говорил о количественном аудите. Речь шла об имеющихся 20000 уголовных производствах в отношении субъектов хозяйствования.

Теперь перейдем к качественному аудиту и его первым результатам — 3756 уголовных производств ЗАКРЫТО.

Формально эти производства имели объяснения, однако — они годами не расследовались; они не содержали объективных данных, подтверждающих состав или событие преступления; в конце концов — они не имели судебной перспективы.

Что касается других дел: более чем в 4700 производствах назначены и уже проводятся необходимые экспертизы; 120 производств направлены в суд.

Работа продолжается», — отметил он.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», на прошлой неделе Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил результаты количественного аудита дел против бизнеса. По его словам, результатом таких проверок будет один из трех путей.

Автор: Наталя Мамченко

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ОГП бизнес уголовное производство Генеральный прокурор Украины офис генерального прокурора Руслан Кравченко

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3756 уголовных производств в отношении бизнеса уже закрыты – Генпрокурор Руслан Кравченко

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