Требовал «вознаграждение» за оформление помощи членам семьи погибшего военного — задержан родственник должностного лица ТЦК

В течение шести месяцев он незаконно получил более 1,3 млн грн из денежных средств, начисленных семье погибшего военнослужащего.

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Во вторник, 8 июля, в Запорожской области при получении части неправомерной выгоды правоохранители задержали мужчину, который требовал «вознаграждение» за беспрепятственное оформление денежной помощи членам семьи погибшего военнослужащего.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, мужчина использовал родственные связи с должностным лицом одного из ТЦК и СП Запорожской области для получения неправомерной выгоды.

В 2024 году он начал требовать у родных погибшего воина деньги за содействие в беспрепятственной подаче документов, а в дальнейшем – оформлении и получении единовременной денежной помощи, как члена семьи погибшего военнослужащего. Этот «деятель» оценил свои услуги в 50% от денежных средств, которые семья погибшего будет получать в дальнейшем.

В течение шести месяцев он незаконно получил более 1,3 млн грн из денежных средств, начисленных семье погибшего военнослужащего.

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