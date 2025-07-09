У Києві викрили ділків, які за $2600 обіцяли допомогу у «затягуванні» проходження ВЛК

Поліцейські столиці викрили трьох ділків в організації схеми ухилення від призову

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У Києві затримали трьох місцевих мешканців, які обіцяли чоловіку вплинути на лікарів ВЛК, які б не проставили відмітку про проходження призовником хірурга за станом здоров’я, тим самим відтермінувавши мобілізацію. За це чоловік мав сплатити 1600 доларів. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«У подальшому, підозрювані пообіцяли військовозобов’язаному посприяти в отриманні ще однієї повістки на військово-лікарську комісію із відтермінуванням на півтора-два місяці, що надасть «клієнту» можливість підготувати документи про непридатність для проходження військової служби взагалі», - сказано у повідомленні.

Вартість такої «послуги» становила 1000 доларів.

Слідчі затримали трьох фігурантів та повідомили їм про підозри.

Зловмисника загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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