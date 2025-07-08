Колишнє керівництво МАУ підозрюють в ухиленні від сплати 344 млн грн податків

Дії колишніх ТОП-менеджерів авіакомпанії нанесли державі шкоди на понад 344 мільйони гривень.

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Колишнє керівництво української авіакомпанії викрили в ухиленні від сплати податків на суму понад 344 мільйони гривень. Їм уже повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«Прокурори повідомили про підозру екс-директору та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника, яку пов’язують з відомим українським бізнесменом, в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 344 млн грн, тобто – в особливо великих розмірах, та внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України)», — зазначили в ОГП.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього директора МАУ Євгена Дихне та ексбухгалтера перевізника.

Триває досудове розслідування, яке здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України. Проводяться слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії з метою встановлення інших співучасників.

Що відомо наразі:

– між кіпрською компанією (власником літаків) та українською компанією-авіаперевізником укладено договори експлуатаційного лізингу щодо оренди літаків Boeing 737 та Embraer;

– на виконання цих договорів у період 2017–2022 років українською компанією на адресу кіпрської компанії здійснено виплату доходів у вигляді лізингової плати за користування літаками на загальну суму понад 3,4 млрд грн;

– користуючись Конвенцією між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, екс-керівництво української компанії при здійсненні вказаних виплат застосувало пільгову ставку 0% та не сплатило до українського бюджету жодної гривні;

– під час розслідування встановлено, що застосування екс-керівництвом української компанії пільгової ставки не відповідало ані умовам укладених договорів, ані фактичним обставинам експлуатації літаків.

Тобто, авіакомпанія мала застосувати ставку 10%, а застосувала пільгову 0%. Це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 344 млн грн.

В ОГП нагадали, що раніше у межах цього кримінального провадження за клопотанням прокурорів судом накладено арешт на 7 літаків Boeing 737 та Embraer E 190, які були предметом лізингу згідно вказаних договорів.

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