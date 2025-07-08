В ЄС шукають 19 мільярдів доларів для покриття дефіциту бюджету України, — FT

Брюссель терміново шукає способи покрити дефіцит бюджету України в розмірі до 19 млрд доларів у наступному році.

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Європейська комісія обговорює з країнами-членами Євросоюзу різні варіанти, як закрити дефіцит бюджету України у розмірі до 19 мільярдів доларів у 2026 році. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

«Багато стейкхолдерів, які розраховували на досягнення угоди про припинення вогню цього року, тепер змушені переглядати свої витрати й усвідомлюють, що залишається діра незалежно від того, як вони намагаються перерахувати бюджет», – сказав високопоставлений європейський чиновник.

Наразі Єврокомісія обговорює три варіанти фінансування України у наступному році.

Одна з пропозицій передбачає фінансову допомогу у вигляді позабюджетних грантів, які одночасно зараховуватимуться до цілей оборонних витрат країн НАТО. Це дозволить досягти подвійної мети: виконати зобов'язання щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП та підтримати Україну.

«Замість дублювання можливостей, європейські союзники могли б співфінансувати українські сили – розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для зміцнення континентальної безпеки», – пропонувала раніше Україна.

Ще один варіант – прискорити виплати з теперішньої програми G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), яка передбачає надання допомоги Україні коштом прибутків від заморожених російських активів.

Ще одним альтернативним варіантом може бути отримання більшого прибутку від заморожених російських коштів шляхом їх реінвестування в більш ризиковані активи, одночасно розробляючи спосіб розподілу ризиків на випадок потенційно більших втрат, щоб розділити цю відповідальність з Бельгією, де знаходиться більшість активів.

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