Трамп заявил, что «очень серьезно» рассматривает возможность введения новых санкций против России

Президент США также заявил, что недоволен Путиным и намекнул на возможные неожиданные шаги.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень решительно» рассматривает возможность введения новых санкций против России. Как сообщалось, законопроект, предусматривающий усиление санкционного давления США на РФ, будет вынесен на рассмотрение Конгресса уже 9 июля.

«Я очень серьезно рассматриваю возможность введения санкций против России», — отметил Трамп, передает Clash Report.

Также во время общения с журналистами президент США заявил, что он недоволен Путиным.

«Мы слышим много чепухи от Путина, если хотите знать правду. Он постоянно ведёт себя дружелюбно, но оказывается, что это не имеет никакого значения», — заявил президент США.

Представители СМИ спросили у него: «Вы только что сказали, что недовольны Путиным. Планируете ли вы что-то сделать, чтобы выразить это недовольство?»

«Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим устроить небольшой сюрприз?», — ответил Трамп.

Также, по его словам, война в Украине длилась бы 3-4 дня, но «украинцы имели очень хорошее вооружение». «Мы предоставили украинцам лучшее оружие, которое когда-либо производили», - сказал американский президент.

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