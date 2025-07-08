Посилення ППО та захист України — Зеленський доручив активізувати контакти із США

Зеленський доручив Умєрову та Сирському активізувати всі контакти з американською стороною щодо постачання засобів ППО.

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Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову і Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському активізувати всі контакти з США щодо отримання засобів протиповітряної оборони.

«Сьогодні ж доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки. Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл», - сказав Глава держави у вечірньому зверненні.

Він повідомив, що очікує результатів цих контактів «вже найближчим часом», і вже на поточному тижні готує формати зустрічей української та американської військової та політичної команд.

Президент також зазначив, що на нараді обговорювали операції на російській території та блокування російської логістики, зокрема, «вразливі місця, які є в Росії».

«Ми обговорили й процес обмінів, він триває – реалізація домовленостей іще другої зустрічі в Туреччині. Стараємося звільнити якнайбільше наших людей із російського полону», - сказав Зеленський.

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