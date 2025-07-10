Политическое решение приостановить передачу оружия Украине США не принимали — Рубио

США также планируют убедить союзников по НАТО передать часть комплексов ПВО Patriot Украине.

Фото: Getty Images

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Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты не принимали политического решения больше не передавать оружие Украине — были лишь обзор запасов и приостановка поставок, передает Clash Report.

«Никто не говорил, что мы не будем поставлять оружие на Украину. Произошла задержка в проведении смотра вооружения», - сказал он.

Также Рубио отметил, что США планируют убедить союзников по НАТО передать часть комплексов ПВО Patriot Украине.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп подтвердил возобновление поставок оружия в Украину. В то же время президент США заявил, что не знает, кто дал распоряжение на прошлой неделе об остановке поставок вооружения Украине.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно предоставить Украине десять ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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