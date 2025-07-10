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Украине для восстановления нужны два фонда объемом 1 трлн долларов – Денис Шмыгаль

15:26, 10 июля 2025
Предлагается создать Европейский структурный фонд в поддержку Украины объемом 460 млрд долларов.
Украине для восстановления нужны два фонда объемом 1 трлн долларов – Денис Шмыгаль
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Для поддержки восстановления и модернизации Украины наше государство разработало концепцию, которая предусматривает создание двух фондов общим размером 1 трлн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на заседании Украинской платформы доноров министерского уровня в рамках URC-2025.

«Первый — это «Фонд Украина» на 540 млрд долларов, ведь именно столько, по оценке Всемирного банка, будет стоить восстановление Украины», — подчеркнул Денис Шмыгаль и добавил, что этот фонд будет администрироваться Украиной и формироваться за счет конфискованных российских активов, а также специального налога на экспорт российского сырья.

«Второй фонд — это Европейский структурный фонд в поддержку Украины объемом 460 млрд долларов», — подчеркнул Премьер-министр. По его словам, этот фонд будет включать инвестиции европейского частного сектора для развития производств в Украине.

«Проекты, которые будут реализовываться за счет этих фондов, принесут выигрыш не только Украине, но и всей европейской экономике и бизнесу», — отметил Денис Шмыгаль.

Во время выступления Денис Шмыгаль также акцентировал внимание на двух стратегических задачах, которые стоят перед правительством и Украиной в целом. Это, в частности, давление на Россию с помощью санкций. А кроме того, обеспечить достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии и связанным с ней вызовам.

«Совместными с партнерами усилиями Украина преодолела большинство финансовых вызовов. Мы запустили финансовый механизм ERA для использования российских замороженных активов. Выполняем программу с МВФ. Имеем достаточный объем ресурсов, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета в 2025 году», — отметил Премьер-министр.

Важной темой, которой коснулся Денис Шмыгаль, стало привлечение финансовой поддержки на 2026 и 2027 годы.

«Готовимся к разным сценариям. Мы предлагаем нашим европейским партнерам инвестировать в европейскую оборону через софинансирование украинской армии. Военные расходы сейчас составляют 100-120 млрд долларов. В условиях мира и без учета производства оружия, содержание украинского войска будет стоить 50 млрд евро в год. Рассчитываем, что половину этой суммы обеспечит ЕС», — подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что Украина готова стать гарантом европейской безопасности.

Автор: Наталя Мамченко

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