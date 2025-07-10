Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Україні для відбудови потрібні два фонди обсягом 1 трлн доларів – Денис Шмигаль

15:26, 10 липня 2025
Пропонується створити Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів.
Україні для відбудови потрібні два фонди обсягом 1 трлн доларів – Денис Шмигаль
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для підтримки відбудови та модернізації України наша держава розробила концепцію, яка передбачає створення двох фондів загальним розміром 1 трлн доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025.

«Перший — це «Фонд Україна» на 540 млрд доларів, адже саме стільки за оцінкою Світового банку буде коштувати відбудова України», — підкреслив Денис Шмигаль та додав, що цей фонд адмініструватиметься Україною і формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини.

«Другий фонд — це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів», — підкреслив Прем’єр-міністр. За його словами, цей фонд включатиме інвестиції європейського приватного сектору для розвитку виробництв в Україні.

«Проекти, які будуть реалізовуватися за рахунок цих фондів, принесуть виграш не лише Україні, але і всій європейській економіці та бізнесу», — наголосив Денис Шмигаль.

Під час виступу Денис Шмигаль також акцентував увагу на двох стратегічних завданнях, які стоять перед урядом та Україною в цілому. Це, зокрема, це тиск на росію за допомогою санкцій. А крім того, забезпечити достатню кількість фінансових ресурсів, аби Україна могла протистояти російській агресії та пов’язаним з нею викликам.

«Спільними з партнерами зусиллями Україна подолала більшість фінансових викликів. Ми запустили фінансовий механізм ERA для використання російських заморожених активів. Виконуємо програму з МВФ. Маємо достатній обсяг ресурсів, щоб покрити дефіцит державного бюджету у 2025 році», — зазначив Прем’єр-міністр.

Важливою темою, якої торкнувся Денис Шмигаль, стало залучення фінансової підтримки на 2026 та 2027 роки.

«Готуємося до різних сценаріїв. Ми пропонуємо нашим європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії. Військові видатки зараз складають 100-120 млрд доларів.

В умовах миру і без врахування виробництва зброї, утримання українського війська коштуватиме 50 млрд євро на рік. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС», — підкреслив прем’єр-міністр. Він додав, що Україна готова стати гарантом європейської безпеки.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції можна буде накладати на кораблі та літаки – Комітет рекомендував прийняти закон

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволятиме накладати санкції не лише на фізичних осіб та підприємства, а також і на літаки та кораблі у разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці.

Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення

ВККС не виключає, що тестові запитання для кандидатів в судді можуть містити помилки, тому вони можуть звертатися з цього приводу до Комісії.

У Вищій раді правосуддя вирішили публічно з’ясувати, хто «заробляє на дисциплінарних справах» – черговий конфлікт між членами Ради правосуддя став публічним

Олена Ковбій вирішила виставити конфлікт з Романом Маселко на публіку.

Україні для відбудови потрібні два фонди обсягом 1 трлн доларів – Денис Шмигаль

Пропонується створити Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів.

Студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно – законопроект про академічну доброчесність

Про застосування штучного інтелекту потрібно буде зазначити у роботі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України