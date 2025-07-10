Україні для відбудови потрібні два фонди обсягом 1 трлн доларів – Денис Шмигаль

Пропонується створити Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів.

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Для підтримки відбудови та модернізації України наша держава розробила концепцію, яка передбачає створення двох фондів загальним розміром 1 трлн доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025.

«Перший — це «Фонд Україна» на 540 млрд доларів, адже саме стільки за оцінкою Світового банку буде коштувати відбудова України», — підкреслив Денис Шмигаль та додав, що цей фонд адмініструватиметься Україною і формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини.

«Другий фонд — це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів», — підкреслив Прем’єр-міністр. За його словами, цей фонд включатиме інвестиції європейського приватного сектору для розвитку виробництв в Україні.

«Проекти, які будуть реалізовуватися за рахунок цих фондів, принесуть виграш не лише Україні, але і всій європейській економіці та бізнесу», — наголосив Денис Шмигаль.

Під час виступу Денис Шмигаль також акцентував увагу на двох стратегічних завданнях, які стоять перед урядом та Україною в цілому. Це, зокрема, це тиск на росію за допомогою санкцій. А крім того, забезпечити достатню кількість фінансових ресурсів, аби Україна могла протистояти російській агресії та пов’язаним з нею викликам.

«Спільними з партнерами зусиллями Україна подолала більшість фінансових викликів. Ми запустили фінансовий механізм ERA для використання російських заморожених активів. Виконуємо програму з МВФ. Маємо достатній обсяг ресурсів, щоб покрити дефіцит державного бюджету у 2025 році», — зазначив Прем’єр-міністр.

Важливою темою, якої торкнувся Денис Шмигаль, стало залучення фінансової підтримки на 2026 та 2027 роки.

«Готуємося до різних сценаріїв. Ми пропонуємо нашим європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії. Військові видатки зараз складають 100-120 млрд доларів.

В умовах миру і без врахування виробництва зброї, утримання українського війська коштуватиме 50 млрд євро на рік. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС», — підкреслив прем’єр-міністр. Він додав, що Україна готова стати гарантом європейської безпеки.

Автор: Наталя Мамченко

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