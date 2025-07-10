Для учнів з вересня запрацюють нові правила дистанційного навчання

Міністерство освіти затвердило нові правила організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану.

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Міністерство освіти і науки України затвердило зміни, які регламентують особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Ці оновлення є частиною державної ініціативи «Школа офлайн» і спрямовані на гарантування доступу до якісної освіти кожній дитині — незалежно від її місця перебування.

Що змінюється

Нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів

Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі — 20 дітей. Утім, засновники шкіл можуть зменшити цю кількість:

до 10 учнів — для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України;

— для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України; до 15 учнів — для закладів в інших містах.

Вимоги до наповненості дистанційних класів не розповсюджуються на заклади спеціалізованої та спеціальної освіти.

Дистанційна робота школи можлива навіть без усіх паралелей класів

Заклад будь-якого типу може працювати за дистанційною формою, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей. Наприклад, школа має дистанційні 1 – 6, 8 – 11 класи — 7 класу може не бути.

Окремий клас для навчання за українознавчим компонентом

У межах одного дистанційного класу учні мають навчатися лише за однією освітньою програмою. Це допоможе вчителю ефективніше працювати з дітьми різних категорій — тими, які перебувають в Україні на контрольованій урядом території, на ТОТ або за кордоном.



Діти за кордоном

Якщо дитина відвідує школу в країні перебування — вона може дистанційно навчатися за українознавчим компонентом в українській школі (5–8 годин на тиждень, без перевантаження).

Якщо дитина не ходить до місцевої школи — вона може здобувати освіту повністю дистанційно в українському закладі освіти.

Також для дітей за кордоном доступні індивідуальні форми навчання — екстернат або сімейна форма.

Діти на ТОТ можуть навчатися за педагогічним патронажем. Це індивідуальне навчання з урахуванням потреб дитини й безпекових обставин.

Важливо: Навіть якщо в школі не відкрито жодного класу, вона може продовжити працювати у формі педагогічного патронажу. Ця форма передбачає оплату вчителю за навчання конкретної дитини.

Окрім цього, якщо дитина перебуває на території, де тривають або можливі бойові дії, — вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй школі, звідки виїхала. Їй не потрібно переводитися до іншого закладу для дистанційного навчання.

Водночас, якщо є можливість відвідувати очне навчання за наявності укриття у школі, — це залишається пріоритетом для учнів.

Кадровий резерв для підтримки вчителів

Щоб забезпечити плавний перехід до змін, МОН упроваджує кадровий резерв: він дасть змогу вчителям, які можуть залишитися без навантаження, проходити навчання й отримувати середню заробітну плату. Це стосується вчителів із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Зміни до постанови про кадровий резерв Кабінет Міністрів України затвердить найближчим часом.

Усі адаптовані зміни щодо особливостей дистанційного навчання буде впроваджено з 1 вересня 2025 року, кажуть у МОН. Оновлені правила дадуть змогу гнучко реагувати на виклики воєнного часу й гарантувати доступ до якісної освіти для всіх дітей — незалежно від їхнього місця перебування.

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