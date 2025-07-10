Для українців розробили інструкцію, як діяти у випадку займання будівлі внаслідок падіння дрона

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій створили корисний анімаційний відеоролик, який пояснює, як діяти під час пожежі після обстрілу.
Проєкт Dovidka.info надає чіткий алгоритм дій у випадку займання будівлі внаслідок падіння дрона або ракети. У ролику зібрані ключові поради:
ДСНС закликає українців переглянути ролик, адже базові знання з безпеки можуть врятувати життя.
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