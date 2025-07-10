Для украинцев разработали инструкцию, как действовать в случае возгорания здания в результате падения дрона

Подготовлен четкий алгоритм действий в случае возгорания здания в результате падения дрона или ракеты.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям создали полезный анимационный видеоролик, который объясняет, как действовать при пожаре после обстрела.

Проект Dovidka.info предоставляет чёткий алгоритм действий в случае возгорания здания в результате падения дрона или ракеты. В ролике собраны ключевые советы:

что делать, если здание загорелось;

как правильно вызвать спасателей и какую информацию сообщить;

как эвакуироваться из задымлённого помещения или что делать, если выход заблокирован.

ГСЧС призывает украинцев посмотреть ролик, ведь базовые знания по безопасности могут спасти жизнь.

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