Рубио после встречи с Лавровым заявил, что США готовят санкции против России

США требуют дорожную карту мира.

Фото: Reuters

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Государственный секретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. Встреча длилась около 50 минут, сообщает Reuters.

Это вторая личная встреча политиков и первая после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование действиями Путина из-за затянувшейся войны в Украине.

На фоне усиления российских атак на Украину США настаивают на разработке дорожной карты для завершения войны. Рубио отметил, что администрация Трампа сотрудничает с Сенатом над законопроектом о новых санкциях против России.

«Администрация Трампа сотрудничает с Сенатом США относительно того, как будет выглядеть законопроект санкций против РФ. Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России в отношении Украины», - заявил государственный секретарь Рубио.

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