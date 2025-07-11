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Суд вызывает из-за границы — в Минюсте объяснили, как действовать, чтобы не проиграть заочно

10:52, 11 июля 2025
В Минюсте также дали 5 советов на случай получения судебных документов из другой страны.
Суд вызывает из-за границы — в Минюсте объяснили, как действовать, чтобы не проиграть заочно
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило, как должна действовать лицо, которого вызывает суд из-за границы.

В ведомстве подчеркнули, что осведомленность в деталях дела — первый шаг в подготовке к судебному противостоянию.

Прежде всего, получение лицом процессуальных документов гарантирует его осведомленность о наличии судебного производства в отношении него в другом государстве. Это позволяет человеку должным образом подготовиться к защите своих прав и интересов, воспользоваться правом участия в процессе, предоставить объяснения или доказательства, уполномочить представителя и т. п.

Такое информирование является проявлением основополагающего принципа надлежащей правовой процедуры, который признается как национальным законодательством, так и международными актами, в частности, Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.

Важно, чтобы направление осуществлялось в соответствии с установленным порядком: через компетентные органы Украины, с соблюдением требований к языку, форме и способу вручения. В противном случае вручение может быть признано недействительным, а решение иностранного суда — таким, что не подлежит признанию или исполнению на территории Украины.

Таким образом, надлежащее направление иностранных процессуальных документов — это не просто технический вопрос, а гарантия справедливости, процессуального равенства и соблюдения прав каждого лица, независимо от места его проживания.

В ведомстве также дали 5 советов на случай получения судебных документов из другой страны.

Получение судебных документов от иностранного суда — серьезное юридическое событие. Не игнорируйте их, даже если дело кажется вам «далеким» или «непонятным». Вот несколько практических советов:

  1. Не откладывайте анализ документов и внимательно ознакомьтесь с их содержанием. Обычно они содержат информацию о сторонах спора, сути иска, суде, сроках реагирования, возможности предоставления объяснений или возражений.
  2. Проверьте сроки реагирования. Во многих странах сроки на подачу возражений или явку в суд очень короткие — иногда 15–30 дней. Пропуск сроков может означать, что дело рассмотрят без вашего участия.
  3. Обратитесь к специалисту по международному частному праву.

Консультация юриста, имеющего опыт в делах с иностранным элементом, поможет вам оценить риски, сформировать правовую позицию и определить целесообразность участия в процессе.

  1. При необходимости подайте отзыв или объяснение. Иногда вы можете участвовать в процессе дистанционно, отправив письменные возражения, пояснения или ходатайства. Участие даже в заочном порядке лучше, чем полное игнорирование.
  2. Ведите коммуникацию только официально.

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