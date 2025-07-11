Суд викликає з-за кордону — у Мін’юсті пояснили, як діяти, щоб не програти заочно

У Мін’юсті також дали 5 порад у разі отримання судових документів з іншої країни.

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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило, як діяти особі, яку викликає суд з-за кордону.

У відомстві підкреслили, що обізнаність у деталях справи – перший крок у підготовці до судового парирування

Передусім, отримання особою процесуальних документів гарантує її обізнаність про наявність судового провадження стосовно неї в іншій державі. Це дозволяє людині належним чином підготуватися до захисту своїх прав та інтересів, скористатися правом на участь у процесі, надати пояснення або докази, уповноважити представника тощо.

Таке інформування є проявом основоположного принципу належної правової процедури, який визнається як національним законодавством, так і міжнародними актами, зокрема Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або торговельних справах.

Важливо, щоб направлення здійснювалося відповідно до встановленого порядку: через компетентні органи України, з дотриманням вимог щодо мови, форми та способу вручення. Інакше вручення може бути визнано недійсним, а рішення іноземного суду – таким, що не підлягає визнанню чи виконанню на території України.

Таким чином, належне направлення іноземних процесуальних документів – це не лише технічне питання, а гарантія справедливості, процесуальної рівності та дотримання прав кожної особи, незалежно від місця її проживання.

У відомстві також дали 5 порад у разі отримання судових документів з іншої країни.

Отримання судових документів з іноземного суду — серйозна юридична подія. Не ігноруйте їх, навіть якщо справа вам здається «далекою» чи «незрозумілою». Ось кілька практичних порад:

Не зволікайте з аналізом документів та уважно ознайомтеся з їх змістом. Зазвичай вони містять інформацію про сторони спору, суть позову, суд, строки реагування, можливість надати пояснення або заперечення. Перевірте строки реагування. У багатьох країнах строки на подання заперечень або явку до суду є дуже короткими – іноді 15–30 днів. Пропуск строків може означати, що справу розглянуть без вашої участі. Зверніться до фахівця з міжнародного приватного права.

Консультація юриста, який має досвід у справах з іноземним елементом, допоможе вам оцінити ризики, сформувати правову позицію та визначити доцільність участі у процесі.

За потреби подайте відзив або пояснення. Іноді ви можете брати участь у процесі дистанційно, надіславши письмові заперечення, пояснення або клопотання. Участь навіть у заочному порядку краще, ніж повне ігнорування. Ведіть комунікацію лише офіційно.

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