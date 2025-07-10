Рубіо після зустрічі з Лавровим заявив, що США готують санкції проти Росії

США вимагають дорожню карту миру.

Фото: Reuters

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Державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії. Зустріч тривала близько 50 хвилин., повідомляє Reuters.

Це друга особиста зустріч політиків і перша після того, як президент США Дональд Трамп висловив розчарування діями Путіна через тривалу війну в Україні.

На тлі посилення російських атак на Україну США наполягають на розробці дорожньої карти для завершення війни. Рубіо зазначив, що адміністрація Трампа співпрацює із Сенатом над законопроектом про нові санкції проти Росії.

«Адміністрація Трампа співпрацює із Сенатом США щодо того, як виглядатиме законопроект санкцій проти РФ. Трамп розчарований відсутністю гнучкості з боку Росії щодо України», — заявив державний секретар Рубіо.

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