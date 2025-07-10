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Для учащихся с сентября заработают новые правила дистанционного обучения

22:54, 10 июля 2025
Министерство образования утвердило новые правила организации дистанционного обучения в условиях военного положения.
Для учащихся с сентября заработают новые правила дистанционного обучения
Источник фото: Depositphotos
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Министерство образования и науки Украины утвердило изменения, которые регулируют особенности организации дистанционного обучения в условиях военного положения. Эти обновления являются частью государственной инициативы «Школа офлайн» и направлены на обеспечение доступа к качественному образованию для каждого ребенка — независимо от его места пребывания.

Что изменится

Новые правила по наполненности дистанционных классов

Минимальное количество учеников в дистанционном классе — 20 детей. Однако основатели школ могут уменьшить это количество:

• до 10 учеников — для учреждений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках по всей Украине;
• до 15 учеников — для учреждений в других городах.

Требования к наполненности не распространяются на специализированные и специальные учебные заведения.

Дистанционная работа школы возможна даже без всех параллелей классов

Учреждение любого типа может работать в дистанционном формате, если у него отсутствуют не более двух параллелей. Например, если есть дистанционные 1–6, 8–11 классы — 7 класс может отсутствовать.

Отдельный класс для обучения по украиноведческому компоненту

В пределах одного дистанционного класса ученики должны обучаться только по одной образовательной программе. Это поможет учителю эффективнее работать с детьми разных категорий — теми, кто находится на подконтрольной территории, на ТОТ или за границей.

Дети за границей

Если ребенок посещает школу в стране пребывания — он может дополнительно обучаться в украинской школе дистанционно по украиноведческому компоненту (5–8 часов в неделю, без перегрузки).

Если ребенок не ходит в местную школу — он может получать полное дистанционное образование в украинском учебном заведении.

Также доступны индивидуальные формы обучения — экстернат или семейная форма.

Дети на ВОТ могут обучаться по педагогическому патронажу — это индивидуальное обучение с учетом потребностей ребенка и условий безопасности.

Важно: даже если в школе не открыт ни один класс, она может продолжать работать в форме педагогического патронажа. Эта форма предполагает оплату учителю за обучение конкретного ребенка.

Кроме того, если ребенок находится в зоне активных или потенциальных боевых действий, он может продолжать дистанционное обучение в своей школе, не переводясь в другое учреждение.

Если же есть возможность посещать школу очно при наличии укрытия — это остается приоритетом.

 Кадровый резерв для поддержки учителей

Чтобы обеспечить плавный переход к изменениям, МОН внедряет кадровый резерв: он даст возможность учителям, которые могут остаться без нагрузки, пройти обучение и получать среднюю зарплату. Это касается учителей из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Изменения к постановлению о кадровом резерве Кабинет Министров Украины утвердит в ближайшее время.

Все адаптированные изменения относительно дистанционного обучения будут внедрены с 1 сентября 2025 года, говорят в МОН. Обновленные правила позволят гибко реагировать на вызовы военного времени и гарантировать доступ к качественному образованию для всех детей — независимо от их местонахождения.

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дети МОН Украины школа

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