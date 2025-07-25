Зеленський підтвердив домовленість на три системи Patriot, ще сім — у роботі

Президент повідомив, що Україна має офіційні підтвердження на три системи Patriot від Німеччини та Норвегії.

Джерело фото: afp/getty

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна має підтвердження на три системи Patriot із 10 необхідних — дві надає Німеччина, ще одну Норвегія. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія – одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами», — зазначив Зеленський, якого цитує Інтерфакс-Україна.

Президент підкреслив, що Україна разом із союзниками працює над забезпеченням усіх десяти систем. Водночас, за його словами, ракети до комплексів вже є, проте триває робота над отриманням ліцензії на виробництво — зокрема в Німеччині вже з’являється відповідна база.

Зеленський також повідомив, що президент США Дональд Трамп погодився на продаж Україні систем Patriot. Наразі стоїть завдання — знайти фінансування для закупівлі всіх десяти установок.

Хотілося б, щоб до кожної системи одразу йшов пакет ракет, додав глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.