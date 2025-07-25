Україні потрібно $65 млрд на 2026 рік — на армію, дрони та бюджет, – Зеленський

Зеленський назвав потреби України у фінансуванні на рік.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного року Україні необхідно залучити 40 мільярдів доларів для покриття бюджетного дефіциту та ще 25 мільярдів для розвитку вітчизняного оборонного виробництва, зокрема дронів, ракет і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Загалом країна потребує 65 мільярдів доларів. Про це він розповів під час спілкування з журналістами.

«Україні потрібно закрити дефіцит 40 мільярдів на рік. Українське виробництво дронів на сьогодні потребує, щоб ми нормально працювали, 25 мільярдів на рік. Ракети, дрони, РЕБи, оцей напрям – 25 мільярдів. Це вже 65, якщо все це закривати», — пояснив Зеленський.

Він зазначив, що вже розпочав роботу над залученням необхідного фінансування, провівши переговори з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, представниками США, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Крім того, Зеленський наголосив на перспективній програмі фінансування української армії, яка є частиною обороноздатності України та безпеки всієї Європи. «Раніше європейці відмовлялися давати гроші на заробітні плати наших військових, тільки на зброю. Але так виходить, що наші військові можуть бути саме цією зброєю, яка захищає всіх», — підкреслив президент.

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