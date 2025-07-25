Україна розгортає виробництво озброєнь у трьох країнах – Зеленський

Україна домовляється з Данією, Норвегією та Німеччиною про спільне виробництво зброї за кордоном.

Фото: koda.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна активно просуває питання експорту озброєнь через створення виробничих ліній за кордоном. Переговори щодо цього ведуться з Данією, Норвегією та Німеччиною.

«Ми це питання (експорту озброєнь – ред.) рухаємо. У форматі лінії виробництв за кордоном. Хочеться швидше, всюди все дуже довго. В Данії, в Норвегії, з Німеччиною ми проговорюємо це питання. Є великий позитив. З Данією ми домовилися», — зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що Данія виділить додаткове фінансування для створення ліній виробництва далекобійних дронів. «100, 200, 300 мільйонів. Будуть вироблені далекобійні дрони і передані нам під час війни. Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни потім вони будуть накопичувати для себе. Для своєї армії», — пояснив він.

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