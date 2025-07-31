ДБР викрило харківського правоохоронця, який за $2000 зняв ухилянта з розшуку ТЦК

Правоохоронцю загрожує до 5 років в’язниці.

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Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомили про підозру керівнику підрозділу одного з районних правоохоронних органів Харківської області. Посадовець за хабар організував зняття з розшуку військовозобов’язаного, який ухилявся від призову. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, житель Харкова, отримавши повістку, почав шукати способи уникнути мобілізації. Через знайомих він зв’язався з місцевим правоохоронцем, який мав доступ до спеціалізованих баз даних. Перевіривши інформацію, правоохоронець підтвердив, що чоловік перебуває в розшуку територіального центру комплектування (ТЦК). Фігурант пообіцяв «вирішити» проблему за 2 тисячі доларів США, запевняючи, що має необхідні зв’язки.

Після отримання хабаря правоохоронець організував переведення військовозобов’язаного до іншого ТЦК. Оскільки ухилянт боявся з’являтися на вулиці через ризик затримання працівниками ТЦК, правоохоронець доручив своєму підлеглому супроводжувати його та особисто проводити по кабінетах під час візиту до центру комплектування. У результаті цього візиту чоловіка зняли з розшуку, а також закрили адміністративне провадження, яке передбачало штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Слідство триває, зокрема перевіряються дії працівників ТЦК, які могли бути причетними до реалізації схеми ухилення від призову.

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