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У Держпраці пояснили, чи можна оскаржити наказ про призупинення дії трудового договору

14:57, 31 липня 2025
Якщо працівник не погоджується з наказом про призупинення трудового договору, він сам або через профспілку може оскаржити це рішення.
У Держпраці пояснили, чи можна оскаржити наказ про призупинення дії трудового договору
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Державна служба з питань праці пояснює, чи можна оскаржити наказ про призупинення дії трудового договору. 

Зазначається, що відповідно до частини 3 статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», в разі незгоди працівника з наказом чи розпорядженням роботодавця про призупинення дії трудового договору, сам працівник або профспілка за його дорученням можуть оскаржити цей наказ до Держпраці або її територіального органу, який, вивчивши зміст наказу та підстави для його видання, за погодженням із військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про скасування наказу або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом.

Припис є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня його отримання. В разі оскарження наказу про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, приписи можуть бути внесені роботодавцеві за погодженням із військовою адміністрацією. Своєю чергою, роботодавець може оскаржити цей припис у судовому порядку протягом 10 календарних днів.

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Держпраці

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