В Гоструда объяснили, можно ли обжаловать приказ о приостановлении действия трудового договора

Если работник не согласен с приказом о приостановлении трудового договора, он сам или через профсоюз может обжаловать это решение.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, можно ли обжаловать приказ о приостановлении действия трудового договора.

Отмечается, что согласно части 3 статьи 13 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в случае несогласия работника с приказом или распоряжением работодателя о приостановлении действия трудового договора, сам работник или профсоюз по его поручению могут обжаловать этот приказ в Гоструда или его территориальный орган, который, изучив содержание приказа и основания для его издания, по согласованию с военной администрацией может внести работодателю предписание об отмене приказа или об устранении нарушения законодательства о труде другим путем.

Предписание обязательно к выполнению работодателем в течение 14 календарных дней со дня его получения. В случае обжалования приказа о приостановлении действия трудового договора, заключенного с должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления, предписания могут быть внесены работодателю по согласованию с военной администрацией. В свою очередь, работодатель может обжаловать это предписание в порядке в течение 10 календарных дней.

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