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ГБР разоблачило харьковского правоохранителя, который за $2000 снял уклониста с розыска ТЦК

15:33, 31 июля 2025
Правоохранителю грозит до 5 лет тюрьмы.
ГБР разоблачило харьковского правоохранителя, который за $2000 снял уклониста с розыска ТЦК
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Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины сообщили о подозрении руководителю подразделения одного из районных правоохранительных органов Харьковской области. Чиновник за взятку организовал снятие с розыска военнообязанного, который уклонялся от призыва. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, житель Харькова, получив повестку, начал искать способы избежать мобилизации. Через знакомых он связался с местным правоохранителем, который имел доступ к специализированным базам данных. Проверив информацию, правоохранитель подтвердил, что мужчина находится в розыске территориального центра комплектования (ТЦК). Фигурант пообещал «решить» проблему за 2 тысячи долларов США, уверяя, что имеет необходимые связи.

После получения взятки правоохранитель организовал перевод военнообязанного в другой ТЦК. Поскольку уклонист боялся появляться на улице из-за риска задержания сотрудниками ТЦК, правоохранитель поручил своему подчиненному сопровождать его и лично проводить по кабинетам во время визита в центр комплектования. В результате этого визита мужчину сняли с розыска, а также закрыли административное производство, которое предусматривало штраф в размере 17 тысяч гривен.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Следствие продолжается, в частности проверяются действия сотрудников ТЦК, которые могли быть причастны к реализации схемы уклонения от призыва.

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полиция ГБР ТЦК

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