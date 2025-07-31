ГБР разоблачило харьковского правоохранителя, который за $2000 снял уклониста с розыска ТЦК

Правоохранителю грозит до 5 лет тюрьмы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины сообщили о подозрении руководителю подразделения одного из районных правоохранительных органов Харьковской области. Чиновник за взятку организовал снятие с розыска военнообязанного, который уклонялся от призыва. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, житель Харькова, получив повестку, начал искать способы избежать мобилизации. Через знакомых он связался с местным правоохранителем, который имел доступ к специализированным базам данных. Проверив информацию, правоохранитель подтвердил, что мужчина находится в розыске территориального центра комплектования (ТЦК). Фигурант пообещал «решить» проблему за 2 тысячи долларов США, уверяя, что имеет необходимые связи.

После получения взятки правоохранитель организовал перевод военнообязанного в другой ТЦК. Поскольку уклонист боялся появляться на улице из-за риска задержания сотрудниками ТЦК, правоохранитель поручил своему подчиненному сопровождать его и лично проводить по кабинетам во время визита в центр комплектования. В результате этого визита мужчину сняли с розыска, а также закрыли административное производство, которое предусматривало штраф в размере 17 тысяч гривен.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Следствие продолжается, в частности проверяются действия сотрудников ТЦК, которые могли быть причастны к реализации схемы уклонения от призыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.