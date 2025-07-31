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Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 412 млрд грн

15:51, 31 липня 2025
Закон про належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю повернуто з підписом Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 412 млрд грн
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада збільшила видатки на оборону на 412 млрд грн.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав закон (законопроект 13573), який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, а також виплати воїнам та рідним полеглих героїв.

«І сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв», - сказав Зеленський у зверненні 31 липня.

Окрім того, разом із військовим командуванням було погоджено рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для військових, «щоб у серпні це запрацювало».

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Верховна Рада України закон Володимир Зеленський

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