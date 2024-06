«Я не готов поддержать НАТОвизацию Украины» – Джо Байден дал интервью Time

Президент США Джо Байден объяснил свое отношение к членству Украины в НАТО и как видит мир в Украине.

Источник фото: time.com

Президент США Джо Байден дал интервью вашингтонскому бюро TIME, где рассказал о своей внешнеполитической программе, включая свои взгляды на Китай, Тайвань, Украину и Израиль.

Так, он подчеркнул, что «НАТО гораздо сильнее, чем было, когда он вступил в должность». «Я не только восстановил тот факт, что это был сильнейший альянс в истории мира, я смог его расширить» - отметил Байден, вспоминая Финляндию.

«Я сделал это. И мы сейчас самая сильная нация. У нас самый сильный альянс во всей Америке, по всей истории» - считает он.

Также он отметил, что США «израсходовали много денег в Украине, но Европа потратила больше денег».

На вопрос журналистов, «какой же финал в Украине и как там выглядит мир?» Джо Байден отметил, что «мир похож на то, чтобы россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупировала Украину».

«Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они (Украина) являются частью НАТО. Это означает, что у нас есть отношения с ними, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но если вы заметили, я не был тем, когда — и вы, ребята, сообщили об этом в TIME — я говорил, что я не готов поддержать НАТОвизацию Украины» - подчеркнул Байден.

«Это не должно быть так, это не так – я провел месяц в Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Была значительная коррупция. Были действительно сложные обстоятельства. И значит, дело в том, что если мы когда-нибудь позволим Украине погибнуть, запомните мои слова: вы увидите, как Польша идет, и вы увидите все эти страны вдоль фактической границы россии, от Балкан и Беларуси, все это.

Мы на скользкой дороге войны, если мы ничего не сделаем относительно Украины. Это просто не будет… все равно…» – объяснил Джо Байден.

В оригинале цитаты Байдена звучат следующим образом.

«Peace looks like making sure Russia never, never, never, never occupies Ukraine. That's what peace looks like. And it doesn't mean NATO, they are part of NATO. It means we have a relationship with them like we do with other countries, where we supply weapons so they can defend themselves in the future. But it is not, if you notice, I was the one when—and you guys did report it at TIME—the one that I was saying that I am not prepared to support the NATOization of Ukraine.

It should not, it is not—I spent a month in Ukraine when I was a Senator and Vice President. There was significant corruption. There was a circumstance that was really difficult. And so, the point is, though, that if we ever let Ukraine go down, mark my words: you'll see Poland go, and you'll see all those nations along the actual border of Russia, from the Balkans and Belarus, all those, they're going to make their own accommodations.

No, we're on a slippery slope for war if we don't do something about Ukraine. It’s just not gonna…anyway…».

Автор: Наталя Мамченко

