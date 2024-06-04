Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів у відставку

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це йдеться у повідомленні ВРП.
Вирішено звільнити шістьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Вейтас Інну Вікторівну – з посади судді Херсонського апеляційного суду;
Ізотова Віктора Максимовича – з посади судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;
Гирилу Ірину Маркіянівну – з посади судді Господарського суду Тернопільської області;
Суворову Оксану Василівну – з посади судді Приморського районного суду міста Одеси;
Темнікову Валентину Іванівну – з посади судді Миколаївського апеляційного суду;
Шелєхову Ганну Валеріївну – з посади судді Зарічного районного суду міста Суми.
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