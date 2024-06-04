Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів у відставку

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це йдеться у повідомленні ВРП.

Вирішено звільнити шістьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Вейтас Інну Вікторівну – з посади судді Херсонського апеляційного суду;

Ізотова Віктора Максимовича – з посади судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Гирилу Ірину Маркіянівну – з посади судді Господарського суду Тернопільської області;

Суворову Оксану Василівну – з посади судді Приморського районного суду міста Одеси;

Темнікову Валентину Іванівну – з посади судді Миколаївського апеляційного суду;

Шелєхову Ганну Валеріївну – з посади судді Зарічного районного суду міста Суми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.