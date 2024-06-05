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У ДСА повідомили, що працівники апаратів судів знов почали заробляти менше

07:45, 5 червня 2024
Середній розмір заробітної плати в апаратах судів, за даними ДСА, у 2024 році складає 17 623 гривні.
У ДСА повідомили, що працівники апаратів судів знов почали заробляти менше
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У Державній судовій адміністрації повідомили, що у 2024 році рівень заробітної плати в апаратах судів дещо знизився у порівнянні з минулим роком.

Як розповів в. о. голови ДСА Максим Пампура, середній розмір заробітної плати в апаратах судів першої та апеляційної інстанції у січні-квітні 2024 року є наступним:

місцеві загальні суди16 483 гривні

місцеві адміністративні суди20 252 гривні

місцеві господарські суди20 168 гривень

апеляційні загальні суди19 052 гривні

апеляційні господарські суди19 612 гривень

апеляційні адміністративні суди20 279 гривень

Таким чином, середній розмір заробітної плати в апаратах судів, згідно з даними ДСА, складає 17 623 гривні.

Слід зазначити, що згідно з даними, які ДСА наводила раніше, у 2023 році середній розмір заробітної плати в апаратах судів складав 19 350 гривень на місяць.

Середня зарплата по судових юрисдикціях у 2023 році була наступною:

місцеві загальні суди17 840 гривень на місяць

місцеві адміністративні суди21 890 грн.

місцеві господарські суди22 502 грн.

апеляційні загальні суди – 22 487 грн.

апеляційні господарські суди20 967 грн.

апеляційні адміністративні суди22 456 грн.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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