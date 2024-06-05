У ДСА повідомили, що працівники апаратів судів знов почали заробляти менше

Середній розмір заробітної плати в апаратах судів, за даними ДСА, у 2024 році складає 17 623 гривні.

У Державній судовій адміністрації повідомили, що у 2024 році рівень заробітної плати в апаратах судів дещо знизився у порівнянні з минулим роком.

Як розповів в. о. голови ДСА Максим Пампура, середній розмір заробітної плати в апаратах судів першої та апеляційної інстанції у січні-квітні 2024 року є наступним:

місцеві загальні суди – 16 483 гривні

місцеві адміністративні суди – 20 252 гривні

місцеві господарські суди – 20 168 гривень

апеляційні загальні суди – 19 052 гривні

апеляційні господарські суди – 19 612 гривень

апеляційні адміністративні суди – 20 279 гривень

Таким чином, середній розмір заробітної плати в апаратах судів, згідно з даними ДСА, складає 17 623 гривні.

Слід зазначити, що згідно з даними, які ДСА наводила раніше, у 2023 році середній розмір заробітної плати в апаратах судів складав 19 350 гривень на місяць.

Середня зарплата по судових юрисдикціях у 2023 році була наступною:

місцеві загальні суди – 17 840 гривень на місяць

місцеві адміністративні суди – 21 890 грн.

місцеві господарські суди – 22 502 грн.

апеляційні загальні суди – 22 487 грн.

апеляційні господарські суди – 20 967 грн.

апеляційні адміністративні суди – 22 456 грн.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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