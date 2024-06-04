В Черновицкой области уклонистов, задержанных во время незаконного пересечения границы, доставляют в ТЦК

Если военнообязанный находится в розыске Нацполиции, его доставят в ТЦК.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В Черновицкой области сторонников незаконного пересечения границы будут доставлять сразу в ТЦК. Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев сообщил, что пограничники имеют право вызвать полицию, которая осуществит административное задержание и доставит военнообязанного в центр комплектования, если уклонист находится в розыске Нацполиции. Об этом он рассказал Суспільному.

«Раньше на всех нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, сотрудники составляли протокол об админнарушении и отправляли в суд, который решал, какое наказание выбрать. Сейчас четко прописано, если «по линии ТЦК» человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", - говорит Игорь Заруднев.

По его словам, коммуникация пограничников с работниками ТЦК была и до принятия нового закона о мобилизации, однако сейчас улучшилась.

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