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У жителя Житомирщини знайшли нелегальні цигарки, які він збирався продавати: 4000 пачок віддали військовим

00:00, 5 червня 2024
Сам чоловік має сплатити штраф.
У жителя Житомирщини знайшли нелегальні цигарки, які він збирався продавати: 4000 пачок віддали військовим
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Прокуратура довела в суді вину жителя Житомирщини у незаконному придбанні та збуті нелегальних тютюнових виробів та алкоголю. Про це  повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Так, 30-річний чоловік, у листопаді 2023 року замовив та отримав поштовим відправленням цигарки без марок акцизного податку встановленого зразка. Він планував подальшу реалізацію товару, втім цим планам завадили працівники поліції.

Обвинувачений висновків не зробив і в січні цього року знову замовив партію алкоголю і цигарок без жодних підтверджуючих документів. Підакцизні товари чоловік привіз і зберігав за місцем свого проживання, де їх і вилучили правоохоронці.

Вироком суду йому призначено покарання у виглялді 85000 грн штрафу. Крім того, згідно з рішенням суду, частину вилученої продукції, яка не відповідає вимогам та стандартам, знищать, а іншу, понад 4000 пачок – передадуть на потреби військовослужбовців Сил оборони.

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