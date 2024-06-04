Парламент підтримав законопроект щодо компенсацій за знищене майно

Власники знищеного майна на ТОТ та територіях ведення бойових дій зможуть подати заяву про надання компенсації.

Верховна Рада під час засідання 4 червня підтримала у першому читанні законопроект №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.

«ЗА» проголосували 255 нардепів.

Законопроектом передбачено отримання компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.

У випадках, коли нерухомість розташована на територіях ведення активних бойових дій або на ТОТ, власник може подати заяву про надання компенсації за процедурою та переліком документів згідно з наявною процедурою у Законі, окрім вимоги надати документи (у тому числі матеріали фото- і відеофіксації) майна до/після знищення/пошкодження.

До того ж, фізичний огляд об’єктів нерухомого майна не проводитиметься. Власник такого майна має право на відмову від права власності на таке майно на користь держави.

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