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СБУ виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ мп

07:00, 5 червня 2024
Партії ворожих примірників були виявлені в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (мп).
СБУ виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ мп
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомила про блокування каналу поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ (мп). Серед вилученого – проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну рф проти нашої держави, зазначають в СБУ. За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь рф.

На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Партії ворожих примірників були виявлені в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (мп).

У СБУ зазначають, що власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.

«Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія рф проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості», - йдеться у повідомленні.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.

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