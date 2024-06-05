У Держпраці пояснили, які роботи відносяться до робіт на висоті та хто допускається до виконання цих завдань

До виконання робіт на висоті допускаються особи, не молодші 18 років.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, які роботи відносяться до робіт на висоті та хто допускається до виконання цих завдань.

Згідно вимог «Правил охорони праці при роботі на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 №62, роботи на висоті – роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше.

До виконання робіт на висоті допускаються особи, не молодші 18 років, які пройшли професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки осіб, які виконують вогневі роботи.

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