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«Викрадачі дітей»: з’явився портал з базою даних про російських і білоруських чиновників, причетних до депортації

21:35, 4 червня 2024
ГУР запустило портал з інформацією про російських і білоруських чиновників, причетних до депортації українських дітей.
«Викрадачі дітей»: з’явився портал з базою даних про російських і білоруських чиновників, причетних до депортації
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На спеціальному сайті «Війна та санкції» Головного розвідувального управління Міністерства оборони України створено ще один розділ «Викрадачі дітей». Цей розділ містить список тих, хто був причетний до депортації дітей в Україну.  Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Портал містить інформацію про понад 200 посадовців із росії та білорусі, які ухвалювали рішення про незаконну депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій України. А також дані про учасників «перевиховних» молодіжних організацій, російських закладів освіти та культури, які беруть участь у процесах депортації.

На порталі також є невелике досьє на кожного ідентифікованого учасника викрадення дітей, посилання на матеріали з новин, інформацію про наявність санкцій щодо таких осіб. Також там розміщено сканкопії документів, що підтверджують депортацію дітей.

Крім того, портал містить й інші розділи, де можна ознайомитися із запровадженими проти росії санкціями.

«Інформацію з порталу можна використовувати для швидшого відкриття та проведення розслідувань і притягнення винних до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

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