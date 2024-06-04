«Викрадачі дітей»: з’явився портал з базою даних про російських і білоруських чиновників, причетних до депортації

ГУР запустило портал з інформацією про російських і білоруських чиновників, причетних до депортації українських дітей.

На спеціальному сайті «Війна та санкції» Головного розвідувального управління Міністерства оборони України створено ще один розділ «Викрадачі дітей». Цей розділ містить список тих, хто був причетний до депортації дітей в Україну. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Портал містить інформацію про понад 200 посадовців із росії та білорусі, які ухвалювали рішення про незаконну депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій України. А також дані про учасників «перевиховних» молодіжних організацій, російських закладів освіти та культури, які беруть участь у процесах депортації.

На порталі також є невелике досьє на кожного ідентифікованого учасника викрадення дітей, посилання на матеріали з новин, інформацію про наявність санкцій щодо таких осіб. Також там розміщено сканкопії документів, що підтверджують депортацію дітей.

Крім того, портал містить й інші розділи, де можна ознайомитися із запровадженими проти росії санкціями.

«Інформацію з порталу можна використовувати для швидшого відкриття та проведення розслідувань і притягнення винних до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

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