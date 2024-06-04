Податок на прибуток підприємств становив понад чверть доходів фонду Держбюджету

У травні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень і понад чверть цієї суми – від податку на прибуток підприємств. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Основні надходження були отримані за рахунок:
При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,9% (+6,4 млрд грн), Державною митною службою – 112,1% (+5,2 млрд грн).
За підсумками травня 2024 року в цілому до загального та спеціального фондів Держбюджету надійшло 229,1 млрд гривень податків, зборів та інших платежів.
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