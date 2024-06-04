Податок на прибуток підприємств становив понад чверть доходів фонду Держбюджету

У травні податок на прибуток підприємств приніс 42,1 млрд грн із 151,8 млрд грн до загального фонду Держбюджету.

У травні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень і понад чверть цієї суми – від податку на прибуток підприємств. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Основні надходження були отримані за рахунок:

42,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

38,6 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

20,2 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,9 млрд, відшкодовано – 12,7 млрд грн);

17,5 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

17,2 млрд грн – акцизного податку;

5,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

3,9 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,9% (+6,4 млрд грн), Державною митною службою – 112,1% (+5,2 млрд грн).

За підсумками травня 2024 року в цілому до загального та спеціального фондів Держбюджету надійшло 229,1 млрд гривень податків, зборів та інших платежів.

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